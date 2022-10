Régebben nagyon sok tanuló vezető gyakorolt itt, ezt az akadályokként szolgáló gumiabroncsok még ma is jelzik. Ezeket kerülgették, próbáltak közéjük betolatni, stb, a mazsolák, mintha csak rutinpályán lennének. Talán kevésbé volt az jellemző, hogy a tanulók oktatóikkal vették igénybe ezt a területet. Inkább azok jártak ide előszeretettel, akik a járművezetői vizsgájukra készülve gyakorolni szerettek volna - természetesen jogosítvánnyal már rendelkező ismerős, vagy családtag kíséretében -, vagy csak tökéletesíteni szerették volna tudásukat.

Jó volt ez a hely azok számára is, akik friss jogosítvánnyal rendelkeztek, de éles helyezetek előtt szerettek volna még egy kicsit gyakorolni. Nos, a lehetőség - ahogy erről a DN is már korábban beszámolt - jó ideje megszűnt. Lezárták ezt az önkormányzati területet, oda senki be nem hajthat. Teljesen kihasználatlan, és szerintem nagyon nagy kár érte. Hiszen hasznot is húzhatna belőle a város. Nem kellene más tenni, mint egy őrt oda állítani, és óránként ezer forintos díjat szedni a pálya használatáért. Esetleg egy mobilvécére is beruházhatnának. Ennél több nem kellene.

Ez a jogosítványszerzésre készülőknek hatalmas segítség lenne. Mert most mit látunk? Parkolókban tolatgatnak, próbálgatják a parkolást a tanulóvezetők, ami sokszor bizony komoly türelmet követel meg azoktól az autósoktól, akik amúgy sietnének. És biztos mindenki látott már apukákat a kamasz fiaikkal, lányaikkal, akik hétvégente próbálkoznak ugyanígy a kevésbé forgalmas parkolókban. Mindezt talán legálissá is lehetne tenni a fizetős pálya megnyitásával. Ha a város vezetésének ez az ötlet nem tetszik, vagy nem megvalósítható, akkor viszont jó lenne tudni, hogy mi a tervük a területtel.

S. P.