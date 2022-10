Tisztelettel köszönjük a nyári hónapokban a mi, busszal utazók kényelmét szolgálni hivatott napellenzőt, amelyet a Konzum Áruháznál lévő buszmegállóba helyeztek ki. Azonban véleményem és többek véleménye szerint is, ideje lenne az eltávolításának. Nyáron is egy alkalommal pár napra bosszúságot okozott, amikor leszakadt, azonban most már nagyjából két hete valaki arrébb tolta az egyik „bakot”, mely kifeszíteni volt hivatott a napellenzőt, és azóta csak lóg, csaknem a várakozók fejét súrolva. Az esőt rendeltetésénél fogja nyilván átereszti, inkább csak meggyűlik a lesüllyedt részen, és ott fokozottan csorog a várakozókra. Szerintem a napellenző ottléte az időjárásra tekintettel immár okafogyott, inkább zavaró. Több utazótársam is megerősítette, hogy szeretnék az eltávolítását.