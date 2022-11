Kezdődött húsvét előtt egy héttel, amikor bezárt az ABC boltunk a Surányi Miklós úton, most meg szintén ott bezárják a postát!

A városvezetés figyelmét szeretném felhívni arra, hogy ez már tűrhetetlen, rengeteg idős ember él ezen a környéken, akik egyedül képtelenek lemenni akár busszal is a városba. Kérem, kérjük, oldják meg a problémát a postánk bezárása nélkül! Szeretnénk végre mi, öregek is nyugodtabban élni, és nem folyton újabb és újabb bosszúságot megoldani!

K.-né