A legrosszabb helyzet a Kormoskő sornál lévő, érthetetlen okokból lezárt lépcső közelében található, a ma is lakott egykori bakterháztól a Hársfa úti szerpentinig terjedő szakaszon. Az egykori Papszőlő mellett itt szegélyezi a legtöbb ház a nyomvonalat (Blaha utca, Vajda utca), amelynek a partoldala az előbbi utcához tartozó kertek mögött magasodik. Ez a terület legalább 20 éve nem volt kitisztítva... Hiú ábránd, hogy egyszer az egész nyomvonal a Széchenyi-aknáig megszépül, de legalább ezt a szakaszt, és a part­oldal mindkét oldalát a Hársfa útig rendbe tehetné a vasúttársaság, ahogyan annak idején arra a lakosok egyre szaporodó és máig nem szűnő panaszai nyomán, nyilvánosan is ígéretet tett.

Fél évtizeddel ezelőtt ugyanis az állami cég a DN-ben bejelentette, hogy az egykori vonal környékén elszaporodó, a Blaha és a Május 1. utca lakóházainak a kertjeiben is rendszeres látogatást tevő vaddisznók miatt ki fogja tisztítani a nyomvonalat és a töltés partoldalát mindkét oldalon. Ezt akkor valóban el is kezdték a Május 1. utcánál, de a Hársfa úti szerpentinnél rögtön abba is hagyták, pedig onnantól kezdve a Blaha utca házai közvetlenül a partoldal előtt állnak, tehát ott is égető szükség lett volna a folytatásra. Azóta semmi sem történt, és az akkori megtisztított szakasz ma már ugyanúgy néz ki, mint a félbehagyott munkálatok megkezdése előtt.