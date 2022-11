Felújítás előtt áll a pécsi sportcsarnok. A korszerűsítés már régóta időszerű. Szerintem nincs még egy olyan megyeszékhely az országban, ami ilyen elavult sportcsarnokot tudhat magáénak. Remélhetőleg, ebben lesz most már változás. És remélhetőleg egy használható parkoló is épül végre a létesítmény mellé. A minap arra jártam, és megrökönyödtem a látottakon. Pár éve, az unokám szalagavatóján parkoltam ott, akkor is fel voltam háborodva, hogy milyen a "burkolat" minősége. Ünneplő cipőben, a hölgyek magassarkúban próbálták a hatalmas gödröket kerülgetni a kaviccsal felszórt placcon. Nos, a helyzet azóta semmit nem javult. Lehet, hogy időközönként a kavicsokat újra szórják, elegyengetik, de a kátyúk idővel hatalmasra nőnek így is. Bízunk benne, hogy ennek az áldatlan állapotnak hamarosan véget vet a város!

