A posták bezárásával kapcsolatban olvashattunk olyan véleményt a Postabontásban, hogy az idősek számára azért is fontosak ezek a hivatalok, mert többségük a számláit csekken fizeti, a számítógép használatához nem ért, tehát ennek következményeként az online fizetési módok nem elérhetőek számukra.

Mindezt szeretném kiegészíteni azzal, hogy meglátásom szerint az időseknek egy jelentős része nem azért nem használja a számítógépet a számlái rendezésére, mert nem ért hozzá, hanem sokkal inkább azért, mert bizalmatlan. Rengeteg hírt hallani, olvasni az interneten keresztül történő adathalászatról – a legtöbben ezért nem részesítik előnyben az online fizetési módokat.

De van más oka is. Én is az idősebb generációhoz tartozom, számítógépet 1995 óta használok, mégis mind a mai napig kezdőnek tartom magam. A közelmúltban például másfél évnyi internetes levelezésem tűnt el. Ha a számláimat nem csekken fizettem volna be, hanem online, a szolgáltatóktól kapott valamennyi visszaigazolásom eltűnt volna.