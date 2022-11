A legutóbbi napsütéses hétvégén tettem egy sétát a Mecseken. Ahogy láttam, nagyon sok gépkocsi parkolt a Dömörkapu melletti parkolóban. Az általam „kiskilátónak” nevezett épület megközelítéséhez vezető úton a kiálló kövek, na meg a hanyag kutyatartók által ott hagyott kutyaürülékek kerülgetése jelentősen megnehezítették a dolgomat, és gondolom más idős emberekét is – de a végére értem. Az akár „panoráma” sétánynak is nevezhető úton végigsétálva, keleti irányba letekintve, gyönyörű kilátás tárul az ide látogatók szeme elé. A meredek lejtő alján terül el apró házaival Lámpásvölgy, ahol hajdanában a szén mellett még vas­ércet is bányásztak.