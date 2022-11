– Indokolatlanul nagy a meleg a bevásárlóközpontokban – írja egyik olvasónk. – Kell ezeket fűteni, az nem vitás, de általában kabátban tér be ezekre a helyekre az ember. Mégis egy idő után az le kell, hogy kerüljön, annyira meleg van. Gondolom, hogy az eladók érdekeit szem előtt tartva fűtik fel az épületet ennyire, ami érthető is, de azért szerintem lehetne találni középutat. A dolgozók is öltözhetnének kicsit melegebben – természetesen nem arra gondolok, hogy kabátban álljanak a pultban, de azért lenne erre egy vastagabb pulóver segítségével megoldás.

Egy másik levélírónk véleménye egybecseng a fentiekkel.