Nagyon sajnálom, hogy a Honvéd téri postára is lakat kerül. Tudom, hogy sok olyan embert fog érinteni, aki idős és mozgássérült. Én is közéjük tartozom, és nem értek egyet a döntéssel. Kertvárosban ez az egyetlen posta, ahol parkoláshoz elegendő hely áll rendelkezésre. Itt meg lehet állni a posta előtt és 5 méter gyaloglás után már bent is vagyunk. Az Esztergályos utcai hivatal megközelítése sem kedvez a mozgássérülteknek.