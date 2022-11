Megtámadták és kifosztották a 12 éves kisfiamat Pécs belvárosában – ahogy erről a Dunántúli Napló Postabontás című rovatában a minap beszámoltam. Azt gondoltuk, a rendőrök számára a velünk történtek csupán egy „piti ügy” lesz majd, ehhez képest úgy dolgoztak, mintha egy topbűnözőt kellett volna elkapniuk. Sikerrel is jártak, s közben olyan figyelemmel, emberségesen bántak velünk, amire egyáltalán nem is számítottunk.

Amint a fiammal történtek után felocsúdtunk az első sokkból, azonnal a rendőrségre mentünk, hogy feljelentést tegyünk, mert egyrészt nem akartuk, hogy aki ilyet tesz – halálra rémít és kifoszt egy 12 éves gyermeket –, következmények nélkül megússza, másrészről talán újabb bűncselekményeket is megelőzhetünk, ha legalább egy időre kivonják az illetőt a forgalomból.

Ugyanakkor kétségeink is voltak, mennyire veszik majd komolyan a rendőrségen az ügyünket, hiszen csak néhány száz forint a támadó zsákmánya, testi sérülést senki nem szenvedett, vagyis akár egy piti esetnek is tekinthették volna az egészet, egy újabb „kár a gőzért” aktának.

Ezzel szemben az első perctől úgy kezelték a dolgot, mintha egy csúcsbűnöző elfogásának az esélye kínálkozott volna. Rendkívül részletesen, az eljárásjogi szabályok – amelyek gyermek esetében meglehetősen szigorúak és meg is nehezítik az ügymenetet – teljes betartásával kérdezték ki a gyermekemet, s mindeközben arra is figyelni próbáltak, hogy a több órán át tartó, emberpróbáló macera során közvetlen hangnemmel, némi viccelődéssel oldják a nem ok nélkül kialakult feszült hangulatot. Egyáltalán nem erre számítottunk. Mint ahogy arra sem feltétlenül, hogy a nyomozás ilyen rövid idő alatt eredményt hozzon.