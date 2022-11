Pécsett élek, Zsebedombon. Idős vagyok, 82 éves. A népszámláláson való részvételt fontosnak tartom, de miután internetem nincs, a számítógéphez nem is értek, az online adatszolgáltatás így számomra nem volt lehetőség, de gondoltam, hogy majd személyesen felkeresnek, vártam a számlálóbiztost. Sajnos azonban úgy tűnik, hogy hiába, mert senki nem jött. A szomszédomat is megkérdeztem, nála se járt senki a népszámlálás kapcsán. Azt, hogy telefonon ilyenkor hova lehetne fordulni nem tudom, érdeklődtem az ismerőseimtől is, senki nem tudott válaszolni a kérdésemre. Annyit megtudtam, hogy a Jókai téren működik egy iroda, ahová be lehetne menni. Ezt az utat én két buszjárattal tudnám csak megtenni, és komoly nehézséget is okozna a közlekedés. Koromnál fogva nem szívesen mozdulok ki itthonról. Kérdés, hogy akkor mit tegyek? Szeretnék részt venni a népszámláláson, és nem szeretném az ennek elmaradása miatti büntetést kockáztatni. Mi az oka vajon annak, hogy ezen a környéken nem jártak az összeírók? Vagy jártak, csak nem kopogtattak be minden házba? Hogyan lesznek így pontosak az adatok?