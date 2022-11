Mindezekre a mostani politikai és gazdasági helyzetben nagy szükség van, vagy lenne. Az ember úgy van megteremtve, kitalálva, hogy az agya akkor is forog, ha nem lenne rá szükség. (Lásd a háborúcsinálókat) Az egyik unokám, nem tudom hány éves volt, amikor megkérdezte – a következő mondásból kiindulva: „Gondolkodom, tehát vagyok” –, hogy ha nem gondolkodom, akkor én nem is vagyok? Mit lehet erre válaszolni? Próbálj meg ne gondolkodni!



Ha sikerülni fog, akkor te tényleg nem vagy.



Másik unokám talán általános iskolás volt, amikor iskolába kísérésekor megjegyezte az egyik járó motorral a jeges úton egyhelyben álló gépkocsi mellett elhaladva, amelynek az egyik kereke állt, a másik meg forgott, hogy mi lenne, ha középen is lenne egy meghajtott kerék? Feladta a leckét nekem, aki a honvédségnél szerzett gépjárműtechnikusi képzettségem révén lemodelleztem ezt az elképzelést, és rájöttem, hogy a kislány nem mondott badarságot.



Ma, amikor a környezetvédelemben fontos szerepe van az elektromos hajtásnak, a hátul, középen elhelyezett kerék villamos meghajtással szükségtelenné tenné a differenciálművet. Visszatérve az írásom elején szereplő teremtő- vagy alkotóképességre és a már említett politikai és gazdasági helyzetre: nem csak a „kiművelt” emberfők ötleteire, hanem minden gondolkodó ember jobbító szándékú elképzelésére szüksége van az országnak, és helyi közösségeknek.



