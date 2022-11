Ugyanez a veszély áll fenn a még ennél is magasabb és termetesebb egykori szelídgesztenyefa esetében is, ami egy újabb nagy erejű viharban az esetleges kidőlésével biztosan elérné már a melléképület mellett a lakóházat is. Ami még nagy valószínűséggel fogja az elkorhadt méretes fát, az a tövében is található, az egész elhanyagolt területet uraló bozótos, amelyben nem csoda, hogy a vadállatok előszeretettel vernek tanyát. Nagy szükség lenne az azonnali beavatkozásra és a terület mielőbbi rendbetételére. Az illegális hulladéklerakók felszámolásával, a beteg és elvadult fák, bokrok, valamint a bozótosok kitermelésével, megritkításával környezetkárosítás sem történne, hanem éppen ellenkezőleg: hozzájárulna ahhoz, hogy egy nagyon szem előtt lévő, és rendkívül zavaró szégyenfolt felszámolásával élhetőbbé váljon a keleti városrész. A kivágott növények pedig jó tüzelőanyagot jelenthetnének a rászorulóknak vagy az erőműnek a közelgő tél idejére, ami ebben a rendkívüli, nehézzé váló nemzetközi helyzetben még a szokottnál is fontosabb kérdéssé vált.

