Az egyik olvasónk a rollerezés veszélyeire figyelmeztet mindenkit.

– Sajnos a rollerrel közlekedőket az egyre hidegebb és nyirkosabb időjárás se tartja vissza – az esti sötétben is magabiztosan gurulnak városszerte. Én is hangsúlyozni szeretném: ha fekete ruhát viselnek, hiába van világítás a rolleren, az apró kis fénylő pont megtévesztő, messziről alig észrevehető. Fontos lenne, hogy az így közlekedők fényvisszaverővel ellátott ruházatot viseljenek. A legjobb példa a neonsárga mellény, amely minden autó csomagtartójának is kötelező tartozéka. Ha tehetném, biztos, hogy a viseletet kötelezővé tenném a sötétedés után két keréken közlekedők számára. Pláne most, hogy szinte mindenütt korlátozzák a közvilágítást.