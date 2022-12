– Az, hogy az utak szélén bordó mopedek, háttámlájukon jellemzően fényvisszaverő mellénnyel ellátva az utak mentén közlekednek, megszokhattuk. Nem szerencsés, hogy nem a járdát használják, de megszoktuk. Az viszont, hogy a forgalommal szemben közlekedjenek az út szélén, több mint vakmerő

– jelezte észrevételét egy olvasónk. Felhívva a figyelmet a balesetveszélyre.

Egy mozgáskorlátozott olvasónk erre reagálva kiemelte, hogy Pécsett a járdák olyan rossz állapotban vannak, hogy még gyalog is nehéz lenne közlekedni rajtuk, nemhogy kerekes­székkel. A felüljárónál például egyes helyeken a járda közepére kerültek a villanyoszlopok. Igaz, hogy a kerékpáros elfér mellettük, de egy mozgáskorlátozottakat szolgáló moped már nem. – Ha Kertvárosból a Belvárosba szeretnék menni, azt csak az úttesten haladva tudom megtenni - közölte.

Van, aki megoldási javaslattal állt elő: – Látni és látszani. Nem új, de nagyon igaz bölcselet – húzta alá előfizetőnk. – Ha a mopedesek is használnék a hosszú rúdra erősített figyelemfelhívó zászlócskát, amilyeneket néhány, kisgyerekeket szállító kerékpáros utánfutón is látni lehet, bizonyára az autósoknak is elfogadható lenne. Nem beszélve arról, ha ezek a rudak a sötétben világítanának is – hangsúlyozta. Feltéve egyúttal a kérdést: lehet, hogy csak el kellene kezdeni gyártani?