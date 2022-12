Már az időzítés is felelőtlenségre vall. Nem kerek időpontot határoztak meg a bezárások idejének. Mellesleg az is elvárható lett volna, hogy a bezárásra ítélt hivatal ajtajára kiírják a legközelebbi posta elérhetőségét, nyitvatartási idejét.

Az ügynek nem pár száz elszenvedője van, hanem sok ezer, mozgásában korlátozott ember. Egy ilyen intézkedést alapos előkészületnek kellett volna megelőznie. Így többek között a sárgacsekk-kibocsátókkal való egyeztetés, annak érdekében, hogy lehetőleg minden sárga csekk egy és ugyanazon a napon érkezzen az ügyfelekhez, és a befizetési határidők egységesítésére is törekedni kellett volna, hogy ne kelljen szinte naponta felkeresni a postahivatalokat, és sorban állni a megnövekedett ügyfélforgalom miatt.