– Egy sörreklámot láttam a minap, amelyben arra hívják fel a figyelmet, hogy rollerrel se közlekedjen az, aki alkoholt fogyasztott. Örültem, hogy a reklámok is erre figyelmeztetnek

– írta egy olvasónk. – Vajon ezt az elvárást jogszabályok is előírják? És ha igen, akkor hogyan ellenőrzi a rendőrség? – fogalmazta meg a kérdést is egyúttal.

– Az a sejtésem, hogy ez egy tisztázatlan kérdés, és ezért nem is szondáztatják meg a rollerrel közlekedőket. Pedig ha valaki ittasan használja az elektromos eszközt, az bizony ön- és közveszélyes. Közeleg a szilveszter, a két ünnep közötti időszak is a bulik időszaka, lehet, hogy sokan úgy vélik, hogy ihatnak nyugodtan alkoholt, utána úgyse ülnek autóba, inkább hazagurulnak a rollerrel. Jó lenne, ha a rendőrök is figyelnének erre! – fogalmazta meg aggályait olvasónk.

Más a rollerek kivilágításának fontosságára hívja fel a figyelmet.

– Szerintem nem elegendő, ha egy apró kis lámpa világít egy rolleren. Fontos lenne, hogy aki használja, az is fényvisszaverő öltözetet húzzon magára. Kötelezővé tenném a rollerrel közlekedők számára a láthatósági mellényt

– hangsúlyozta egy másik olvasónk.