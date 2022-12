Minden évben kacsasült kerül a karácsonyi ünnepi asztalunkra, ez a családi hagyomány. A hús beszerzése az én feladatom, minden évben az ünnepeket megelőzően figyelemmel kísérem az akciókat. Örömmel olvastam az egyik reklámújságban, hogy az egyik legnagyobb élelmiszerdiszkontban 2700 forint körüli áron kínálják a kacsacombot. A meghirdetett akciós időszakban el is mentem az üzletbe, ki is választottam a kacsacombokat, és az önkiszolgáló kasszánál szerettem volna fizetni. Valamiért azonban a kódot nem olvasta le a szerkezet, ezért odalépett hozzám egy eladó, hogy a segítségemre legyen. Ő se értette, hogy miért nem sikerül a termék árát leolvasni, de elkérte egy kolléganőjétől a vonalkódhoz tartozó számsort, és így sikerült a pénztárnál eljutni a fizetésig. Siettem tovább, ezért nem is tűnt fel, hogy milyen sokat fizettem. Hazaérve azonban átnéztem, amit vásároltam, összevetettem mindent az akciós újsággal. Nos, a 2700 forintos ár helyett 4400 forintot fizettem kilójáért. Más üzletek áraival is összevetettem az általam fizetett összeget, és megállapítottam, hogy nincs még egy bolt, ahol ilyen drágán adnák a kacsacombot. Pár nap múlva tudtam csak visszamenni reklamálni – utánanéztek, állítólag nem az akciós terméket vásároltam, de ezt a pulton nem jelölték, ráadásul az általam hazavitt kacsacomb megegyezik a szórólapon szereplővel. Érdekelne a fogyasztóvédelem véleménye!

