Káosz a belvárosban 8 perce

Az adventi időszakban a szokásosnál is zsúfoltabbak a parkolók Pécsen – panaszkodnak olvasóink

A parkolóhelyek zsúfoltsága miatt több olvasónk is bosszankodik. Most, az adventi időszakban még a szokásosnál is rosszabb a helyzet, jelezték többen is szerkesztőségünknek a panaszt.

W. K. W. K.

Fotós: Laufer László

– Köztudottan elégtelen a városban a parkolóhelyek száma. Sajnos a probléma a karácsony közeledtével az élelmiszerdiszkontok környékére is kiterjed – hosszasan kutatni kell a szabad helyek után, és nem is biztos, hogy sikerrel jár az ember. De ha sikerül is leparkolni, egyáltalán nem biztos, hogy utána el is tud hajtani zökkenők nélkül a sofőr – adott hangot nemtetszésének egy előfizetőnk.

– A minap tíz percet kellett várakoznom, mert a mellettem parkoló autós annyira közel állt a sofőr felőli oldalához az autómnak, hogy nem tudtam beszállni. Meg kellett várnom, hogy az illető a vásárlást befejezze, és kiálljon az autójával. Persze átmászhattam volna a másik oldalról, de közel vagyok a hetvenhez, a mozgás se megy olyan könnyen, inkább meg se próbáltam az artistamutatványt – panaszolta. Van, aki azt kifogásolja, hogy a családos parkolóhelyeket foglalják el sokan jogosulatlanul. – Legkisebb gyermekem nincs még kétéves, igyekszem a lehető legközelebbi helyeken megállni, ha bevásárolni megyünk. Azért, hogy ne kelljen a kisfiúval az autók között mászkálni, illetve ezek a parkolóhelyek szélesebbek is az átlagosnál, ezért a babakocsi ki- és bepakolása, a gyerek ülésbe való elhelyezése, az öv becsatolása is kényelmesebb - vázolta a helyzetet egy olvasónk. – Ezért is találták ki a családos parkolóhelyeket, amelyek a mozgáskorlátozottak számára fenntartottak mellett közvetlenül kapnak helyet. A hétvégén nagybevásárlásra indultunk, de egyetlen szabad helyet se találtunk. A bejáratnál egy ismerősömmel találkozva kicsit elidőztem, így volt alkalmam megfigyelni: a legtöbben jogosulatlanul használták a helyeket, egyedül ültek az autóban, vagy ha többen, akkor is gyerek nélkül. Érdekelne, hogy ezt ellenőrzi valaki?



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!