Amikor én voltam a „szenvedő alany”, mert a szomszéd – aki egyébként a munkálatokról a lépcsőházban tájékoztatást is kifüggesztett – átépítette a lakását, átcsengettem, és megkértem, hogy próbálják úgy ütemezni a munkákat, hogy ebéd után tartsanak egy kis szünetet, hogy legalább egy fél órára le tudjak pihenni. Elmúltam hetvenesztendős, amióta nyugdíjba vonultam, minden délután sziesztázom egy kicsit, és nagyon hiányzik, ha nem tehetem. Azt is kértem a szomszédtól, hogy hétvégente, ha megoldható, ne végezzenek hangos munkát. Ha viszont elengedhetetlen, akkor előtte tájékoztassanak róla. És akkor én is tudom, hogy mikorra hívhatok vendéget, hogy biztosan nyugodt körülmények közt tudjunk beszélgetni. A szomszéd a kéréseimet megértően fogadta, és a megbeszélteket a három hét alatt, amíg a munkálatok zajlottak, be is tartotta. Veszekedés és sárdobálás helyett érdemes tehát elsőként békésen tisztázni ezeket az ügyeket. Hiszek abban, hogy az esetek zömében ez megoldásra visz.

Név és cím a szerkesztőségben