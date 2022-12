Van egy mondás, miszerint „ha adott az Isten hivatalt, majd ad hozzá észt is”. Pécs város üzemeltetését annyi intézmény, hivatal végzi, hogy „sok bába közt elvész a gyerek”. Ha viszont felelőst keresünk az elrontott intézkedésekért, akkor az egymásra mutogatás miatt nem lehet megtalálni az igazit.

Hasonló történt a vicc szerint Bukarestben, amikor egy földrengés következtében összedőltek az új építésű házak, a régiek állva maradtak. Nem találták meg a felelősöket, ezért behívták a téglát. Tégla: ha lett volna kötőanyag, akkor a helyemen maradtam volna. Behívták a cementet, amely azzal védekezett, hogy ott sem volt.

Ha ezekért a bukdácsolásokért, vagy vagyonkiárusításért még prémiumot is lehet kapni, akkor ez már kész Amerika. Olyan is volt már a történelemben, hogy a prémiumfeladatot a vezető magának írta ki, és elvégzésének igazolását is maga írta alá. A fizetésemelésnél az az indok, hogy munkája végzése az elvárásoknál nagyobb odafigyelést igényel. Meg hogy ez az emelés jóval alacsonyabb, mint a versenyszférában dolgozóké. Akkor mit szóljanak a tanárok? Ilyenkor felmerül az emberben, hogy hol vannak a virilisták, azaz a legtöbb adót fizető polgárok, mint hajdanában a Zsolnayak, Hamerlik stb., akik nem csak a pénzt szerették, de a városukat is. Hajlandók voltak a nyereségeik egy részét a város fejlődésére fordítani.

Nagyon sokan a polgármestert hibáztatják az elrontott intézkedésekért. Sajnos ő nem egyszemélyes vezetője a városnak, és felelőse a történéseknek, mint „hajdanában” a tanácselnök. Annyi a tekintélye, amennyit ki tud „harcolni” magának. De erre törekedni kell!

Név és cím a szerkesztőségben