A jégpálya felújításának nagyon sokan örülnének, derül ki olvasóink jelzéseiből.

- Sok évvel ezelőtt, amikor a pécsi műjégpálya épült, arról volt szó, hogy a déli oldalra is kerül majd egy lelátó, az északi kiegészítéseként, illetve az is tervbe volt véve, hogy a létesítményt fedetté alakítják

- írta egyikük. - Talán mások is emlékeznek rá, hogy ennek a makettjét be is mutatták. Ehhez képest a félig elkészült jégpálya félig elkészült is maradt. A téli időszakban az ifjúság alig várja a nyitást, de bizony mindig közbe szólhat az időjárás - az esős napok lehetetlenné teszik a korcsolyázást. Én abban bízom, hogy az a régi terv nem került a kukába. Itt lenne az ideje végre leporolni - javasolta írásában előfizetőnk.