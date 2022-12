Érdekelne, hogy van-e bármiféle terv arra, hogy ezek a madarak valahogy eltűnjenek a városból, vagy hogy legalább a számuk ne növekedjen tovább.

Kertvárosban lakóként szerencsésnek mondhatom magam, hiszen van garázsom. Mindig be is állok az autómmal, mert ha kint hagynám, akkor a fényezése már rég tönkrement volna a varjak ürüléke miatt. Az itt lakók tudják, hogy fa alá állni nem célszerű – aki egyszer ott parkolt, biztos, hogy nem teszi többet. A fekete hatalmas madarak az ember közelségétől egyáltalán nem tartanak, már annyira megszokták ezt a közeget – egészen közel repülnek, ami nem megnyugtató érzés egyáltalán. A szemetet is széthordják, ami szintén rendkívül bosszantó.