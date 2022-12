A Megújuló Mecsekoldal társadalmi egyeztetésében én is részt vettem, a kérdőívet kitöltöttem. Csalódnom kellett, mert én arra számítottam, hogy új öteteket is fel lehet sorakoztatni a véleménynyilvánítás során, hiszen a felhívásban az szerepelt, hogy mindenki elmondhatja meglátásait a mecseki fejlesztési irányokról. Sajnos erre csak úgy volt lehetőség, hogy a meglévő elképzelések kapcsán feltett kérdésekre kellett válaszokat megjelölni. Ötleteket adni, javaslatokat tenni nem lehetett. Pedig, ha kíváncsi lett volna a város a konkrét lakossági meglátásokra, akkor én például a következőket írtam volna:

A tévétorony hazánk legmagasabb épülete. Ez önmagában is elég kellene, hogy legyen ahhoz, hogy a városba vonzza a turistákat. Mégis, jelenleg méltatlanul mellőzött a helyszín. Nem kellene nagyon sok pénz ahhoz, hogy az éttermet átalakítsák forgóvá, így a vendégek elé körpanoráma tárulhatna, igazi kuriózumként. Annyi lenne a feladat, hogy a helyiség padlóját görgőkkel ellátják – biztos van hozzáértő, aki ennek a tervezését, kivitelezését egyszerűen meg tudná valósítani. Szintén turistákat csalogató attrakció lehetne a tévétorony oldalán egy külső panoráma lift. Ismétlem: hazánk legmagasabb épületéről van szó, páratlan látvány tárulhatna egy külső felvonó segítségével a látogatók elé. Nagy kár lenne egy ilyen lehetőséget nem kihasználni!

Nem jó ötlet, hogy a libegő a Niké szobortól induljon. Egy ilyen rövidke szakasznak nincs semmi értelme. Mindenképp a belvárosban kellene lennie az induló állomásának. Az lenne az igazi attrakció. Összegezve: nagyobb ívű fejlesztésekben kell gondolkodni, az a jövő útja.

