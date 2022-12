A probléma más szerint is megoldásra vár, de észrevételét megfogalmazó olvasónk szerint meg lehet most is oldani a biztonságos közlekedést. - Az új vásárcsarnoknál a kijelölt gyalogátkelőhelyeket én is hiányolom, és én bizony fel szoktam menni a régi vásárcsarnok előtti zebrához, hogy biztonságosan át tudjak kelni az út másik oldalára - írta. - Ha forgalomtechnikai akadály van az új létesítmény közelében felfesteni egy újat, akkor nincs más megoldás: használni kell a régit. Ennyi "kényelmetlenséget" csak megér a biztonság! - összegezte gondolatait.