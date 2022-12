A szomszédasszonyom nálam jóval később adta be kérelmét, ezért megdöbbentem, amikor mesélte, hogy ő már kapott értesítést arról, hogy hová kell majd mennie, hogy átvegye az igényelt izzókat. Gondoltam, utánajárok, hol akadt el az ügyem: voltam érdeklődni a Vasutas Művelődési Házban is, ahol az igénylésem leadtam, ott azt mondták, megpróbálnak utánanézni. Miután nekem nincs internetem, számítógépet nem is használok, a lányom e-mail-címét adtam meg – értesítés sajnos eddig oda se érkezett. Nem szeretnék semmiképp kimaradni a lehetőségből, de aggaszt, hogy az, aki később jelezte igényét, előbb kapja meg a támogatásról az értesítést.

