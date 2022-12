A garanciális bojlerem elromlott, szeptember hónapban. Mivel találtam szakszervizt Dél-Dunántúlon, ezért megkerestem az eladót, és annak jogutódját. A készüléket elvitték Budapestre, majd vissza, de továbbra sem működött. Ezek után hosszas levelezés kezdődött az eladó, jogutód, szerviz, és köztem. Eltelt kettő hónap, javítás nélkül.

Ekkor írtam a fogyasztóvédelemnek, illetve személyesen is felkerestem őket. Minden dokumentumot beadtam: számla, jótállás, szállítólevél, elvitték a bojlert, az összes levelezést. Az ügyintéző megnyugtatott, hogy ez egy sima ügy lesz, mert a garancia, az jár, és úgy tűnik, több szabálysértést is elkövettek az eladó részéről. Eltelt egy hónap, és megjött a hivatalos válasz. Ennek lényege, hogy a gyártó által vállalt önkéntes jótállás feltételei szerint én jótállásra nem vagyok jogosult, illetve azt is megállapították, hogy nem a megfelelő kereskedőnél jeleztem az igényem, ami miatt a szerviz nem tudja a javítási igényt befogadni.

Leírták azt is, hogy a készülékkel kapcsolatban a szavatosság megillet, egyben javasolják, hogy keressem meg igényemmel azt a céget, akitől a készüléket vásároltam.

Mivel leírtam, hogy az eladó egyesült egy másik céggel, így a fogyasztóvédelem válaszát sajnos értelmezhetetlennek tartom. A beadott papírokból egyértelműen látszik, hogy minden érintett félt felkerestem. Azt a válasz nem fejti ki, hogy miért nem vagyok jogosult a gyártói garanciára, így ebben nem látok tisztán, viszont olyan dolgot javasolnak, amit már három hónapja megtettem. Szerintem inkább bírság kiszabása mellett kötelezni kellene az érintett céget a javításra, cserére, vagy a pénz visszafizetésre.

