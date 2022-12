A második világháborúban a szovjet fronton harcoló felek katonáiban több volt az emberség, mint a most folyó orosz–ukrán háborúban. Egy szó sem hangzott el arról például, hogy karácsonykor tűzszünetet rendelnek el.

A magyar hadseregbe – amely a gyors előrenyomulás következtében eljutott a Don folyó kanyarulatáig – annak idején besorozták még a szerzeteseket is. Majd itt a front megállt, és állóháború jött létre. Az évszázad leghidegebb tele volt ez az időszak. Nem volt ritka a mínusz 40 Celsius-fok körüli hőmérséklet, amit a katonák hazulról küldött meleg holmikban igyekeztek átvészelni. A befagyott Don folyón félő volt, hogy az ellenség a gyors előrenyomulást követően elszenvedett vereség után rendezi sorait, és ellentámadásba megy át. Ezért meg kellett szervezni az éjszakai járőrözést. A kiküldött járőröket a legtöbbször az ellenség vagy fogságba ejtette, vagy megsemmisítette. A járőrszolgálatot fenn kellett tartani a karácsonyi ünnepek alatt is. A feladatra kijelölt katona könyörgésre fogta a dolgot: – Főhadnagy úr! Nekem öt gyerekem van. Mi lesz velük, ha nem kerülök haza a háborúból? – kérdezte. A parancsnok hajthatatlan maradt. A helyzet megmentésére jelentkezett az alakulatnál szolgáló szerzetes, Leander testvér. – Főhadnagy úr! Nekem nincs családom. Engem csak a szerzetestársaim várnak vissza. Engem küldjön ki, ne ezt a sok gyerekes édesapát – mondta. A parancsnok végül beleegyezett, és a járőrszolgálat egyik tagja Leander testvér lett. Csoda történt, mert vagy szenteste lévén az ellenség is csökkentette a járőrszolgálatát, vagy mert beleszólt a legfőbb „had­úr”, a Jóisten, de a járőrszolgálat mindkét tagja épségben visszatért.

T. F.