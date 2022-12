Más az otthoni állattartás nehézségeire hívja fel a figyelmet, szintén anyagi szempontból megközelítve a helyzetet. - Egyre több kutyát, macskát tartanak a városban, hol megfelelő, hol kevésbé megfelelő körülmények között - írta bevezetőjében egy olvasónk. - Ahol eddig is nehézséget jelentett megvenni a kutyának, macskának az élelmet, azok a gazdák most nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen az állateledelek is egyre drágulnak. Eddig sem volt olcsó a kedvencek tartása, de most lassan már luxusnak számít. Javaslom, hogy mindenki ennek figyelembevételével döntsön kutya, macska, bármiféle kisállat tartása mellett - tanácsolta soraiban olvasónk.