Természetesen ezzel nem azt akarom mondani, hogy a mostani cukorhiányra is ez lenne a megoldás, csak egy történet jutott ennek kapcsán eszembe, amit szeretnék megosztani az olvasókkal: szokták mondani, hogy a „remény hal meg utoljára”. Én ezt azzal egészíteném ki, hogy a remény mellett a humor is. Egy országban akkor van baj, ha az emberek elfelejtenek mindenből – még a bajból is – viccet csinálni. A második világháborúban a 12 éves kortól 21 éves korig kötelező „levente” foglalkozásra kivonulók – köztük én is – azt a nótát, hogy „Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babámnak…” úgy énekeltük – parancsnokaink legnagyobb bosszúságára –, hogy „cukorjegyet adnék annak a madárnak, menjen el a boltba és váltsa ki magának.”

T. F.