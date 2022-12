A türelem fontosságát emelte ki a Postabontásban nemrég megjelent írásában egy olvasótársam. Közeleg a karácsony, a szeretetről kellene, hogy szóljon minden. Sajnos azonban nem ez a helyzet, a minap velem történtek legalábbis erről tanúskodnak.

A gyógyszertárba mentem autóval, a közelében található egy hentesüzlet. Gondoltam, bemegyek, mert az ünnepi menühöz már csak darált húsra volt szükségem.

A pultban előre ledarált hús látványa fogadott, mellette kisebb húsdarabok voltak elhelyezve, korábban levágottak. Kértem 60 deka darált húst, erre a hölgy a tálcán lévő darabokat vitte volna a géphez. Mondtam, hogy én a másik, számomra tetszetősebb húsból szeretném kérni, hogy daráljon. Na, ekkor elszabadult a pokol. Az eladó minősíthetetlen hangnemben és stílusban közölte velem, hogy a világ azért jutott ide, mert ilyen emberek vannak, mint én, akinek semmi se jó. Annyira meglepődtem ezen a reakción, hogy nem is tudtam szóhoz jutni. A boltban egyedül voltam vásárlóként, nem tudtam, mit kezdjek egy ilyen reakcióval. ha mindez nem lett volna elég, a hentesüzlet egyik helyiségéből még egy férfi is kiszólt, az eladó mondandójával egyetértően, arra rákontrázva, hogy ha valami nem teszik, akkor hagyjam ott az árut, nem kell elvinnem.

Én ebbe az üzletbe nem járok rendszeresen, évente egyszer-kétszer tévedek be, ha éppen errefelé akad dolgom. Van ugyanis olyan termék, amit nagyon jó áron kínálnak – ez az oka annak, hogy nagy ritkán itt vásárolok. Én nem tartom magam elégedetlenkedőnek, az emberek többnyire kedvesek velem, én is kedves vagyok az emberekkel. A húsboltban történteknek még most is a hatása alatt vagyok. Én úgy gondolom, ha egy üzletben van választék, és én vagyok a vevő, aki fizet az áruért, akkor eldönthetem, hogy a pénzemért mit szeretnék megvásárolni. Az eladó meg azért áll a pult mögött, hogy kiszolgáljon.

Értetlenül állok a történtek előtt. Végül a 60 deka darált húst megkaptam, ahogy kértem, de rendkívül rossz emlékek maradtak bennem. Ennyit a karácsony előtti szeretetről.

