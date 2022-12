Az idilli jelenetnek egy kutyát sétáltató hölgy vetett véget – az őzikék ijedten elszaladtak.

Két dolog jutott eszembe a látottak kapcsán: az egyik, hogy ezek szerint nemcsak a vaddisznók járnak be a városnak ebbe a részébe, hanem az őzek is itt keresnek élelmet. A másik, hogy jön a szilveszter, a hangos tűzijáték, és a petárdázás. Jóllehet utóbbi tilos, mégis minden évben durrogtatnak a környéken. Ezek a szegény állatok mit élnek át vajon ezen az éjszakán? Mert a kutyákat a gazdájuk próbálja megóvni, de a várost körülvevő erdő állatvilágát senki nem tudja a hanghatástól megvédeni. Jó lenne, ha rájuk is gondolna mindenki, aki tűzijátékot tervez az év utolsó napján!

