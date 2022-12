Egyikük a következőt írja a témával kapcsolatban: - Hiába vásároltam parkolóbéretet a belvárosba, ez korántsem jelenti azt, hogy meg is tudok állni a munkahelyemhez viszonylag közeli utcában. Sokszor több kört is meg kell tennem a környéken, hogy helyet találjak - növelem a forgalmat, szennyezem a levegőt - vázolta a helyzetet olvasónk. - Örömmel látom, hogy az okosparkolás részeként több kijelző is kikerült a belvárosba, amelyek a szabad férőhelyek számait mutatják. Ettől azonban több hely nem lesz - a régi vásárcsarnokot kellene parkolóházzá alakítani inkább - fűzte hozzá javaslatként.