Régi kertvárosban, a Bogár és a Lőtér utcákban - amely két párhuzamos utca a városrészben - jelentősen megnőtt a forgalom az utóbbi esztendőkben. A Megyeri út helyett használják sokan ezt az útszakaszt, az itt lakók bosszúságára. Született is megoldás: fekvőrendőr telepítését kérték az itt élők, és meg is született a döntés, hogy mindkét utcában kiépítenek egyet. A Bogár utcában a megfelelő helyre, az útszakasz közepére került a forgalomlassító, a Lőtér utcának viszont a végén alakították ki. Ami érthetetlen, hiszen így továbbra is száguldoznak az utcánkban.

Állítólag az itt lakók szavaztak a helyszínről - a fórumról, ahol a véleményünket állítólag kikérték, és ahol dönteni lehetett, nagyon sokan nem is tudtunk. Ezért nem vettünk részt a megbeszélésen. A terület önkormányzati képviselőjétől várnánk segítséget, de sajnos nem tudjuk elérni. Akik napközben nincsenek itthon, mert dolgoznak, nem tudják, hogy milyen hatalmas itt a forgalom. Mi, nyugdíjasok viszont egész nap itt vagyunk és látjuk, hogy továbbra is nagyon sokan autóznak erre, és nagy sebességgel.

