Mert lehet, hogy a kép idillinek tűnik, amint három őzike legelészik a házak között, de azért ez szerintem több problémát is felvet.

Köztudott, hogy a város több pontjáról is rendszeresen beszámolnak a vaddisznók jelenlétéről – Alsógyükésben például volt, hogy rettegésben teltek a napjaink, mert olyan hatalmas vadállatok sétálgattak és kutattak élelem után a kertjeinkben. Sötétben nem mertünk a házainkból kimenni. A vadállatok a termést tönkretették, a kertet feltúrták. A kerítéseket se kímélték, és volt, hogy a házőrző kutyákat is megtámadták. Tudom, az őz nem vaddisznó, de szerintem nem elfogadható semmilyen vad jelenléte egy városi közegben. Máshol a rókák számítanak lassan teljesen megszokottnak, néha játszótereken is megjelennek, és a kukákban turkálnak némi ennivaló reményében.