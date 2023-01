- Egy parkolóházat kellene építeni a város határába, nem pedig a dühöngőkből kell kialakítani néhány férőhelyet. Utóbbival semmit nem oldanánk meg, viszont a tömbházak közötti területre még több autót vonzanánk. Nem elég forgalmas kertváros így is? Ha lenne egy P+R parkoló a hajdani Fema területén például, a parkolási gondok is megoldódnának, és a forgalom is kisebb lenne