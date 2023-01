Egyik olvasónk a következőről számolt be: - Egy ismeretlen telefonszám hívott szombaton délelőtt - egy hölgy volt, aki valamilyen ízületi problémákkal foglalkozó egészségügyi intézmény nevében keresett, elmondása szerint. Megkérdezte, hogy alkalmas -e az időpont, hogy beszélgessünk az általuk javasolt gyógymódokról, én a hívását megköszönve mondtam, hogy nem érek rá - írta olvasónk. - Megjegyezve: a térdemmel korábban valóban voltak problémák, voltam is vele orvosnál. A kérdés, hogy a telefonszámom hogyan jut el illetéktelenekhez? Vélhetően tudják azt is valahonnan, hogy érintett lévén akár érdekelhetne is az ajánlatuk ...

Más a következőt írta:

- Biztos nem vagyok egyedül azzal a problémával, hogy kéretlenül hívogatnak ismeretlenek telefonon.

Nem először fordult elő a következő: felhív egy úr, aki be is mutatkozik, majd egy elhadart nevű professzorra hivatkozva több mint húsz percen át mondja a mondandóját. Ízületi gyógymódokra tesz javaslatot. A legutóbb, amikor felhívott, kértem, hogy hagyja abba, nem érdekel a mondanivalója - számolt be az esetről olvasónk. - Teljesen ledöbbentem, a készüléket ugyanis letettem a helyére, majd percek múlva kíváncsiságból felvettem, és az ismeretlen úr még mindig beszélt, megszakítás nélkül. Talán adathalászok trükköznek ezzel módszerrel? - tette fel a kérdést.