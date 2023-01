- Egyre több helyről hallani, hogy a maszk viselése ajánlott a zsúfolt helyeken. Télen, amikor terjednek a légúti megbetegedések, itt az influenza, a koronavírus, akkor a kézfertőtlenítés fontosságát is hangsúlyozni kell szerintem - írja egyikük. - A tégelyek sok helyen folyamatosan kint vannak - például egészségügyi intézményekben, bevásárlóközpontokban, élelmiszerüzletekben. Sajnos azonban nem nagyon látom, hogy ezeket bárki is használná. Pedig fel vannak töltve, kipróbáltam. Nem dísznek tették oda. Jó lenne, ha ezzel is próbálnák vigyázni egymásra - hívja fel a figyelmet.