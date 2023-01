- A hírek szerint egyre több kórházban vezetnek be látogatási tilalmat az influenza miatt. Beindult a járvány. A maszk viselése már nem idegen senki számára. Ha egyszer a Covid idején bevált, és segített a fertőzés terjedésének elkerülésében, akkor talán most, az influenzajárvány kapcsán is alkalmazni kellene. Legalább annak, aki köhög, tüsszög, buszon, boltban, színházban, moziban, ügyfélszolgálatokon, stb. - javasolja egy olvasónk.