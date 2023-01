A közelmúltban az évi parkolóbérletek váltása kapcsán a Postabontásban arról olvashattunk, hogy a tavaly év vége előtti utolsó napokban nem volt nyitva az ügyfélszolgálat, amit többen is sérelmeztek. Aztán arra is panaszkodott valaki a Postabontásban, hogy a féléves bérlet január 5-én lejárt, de erről semmilyen tájékoztatás nem volt a Biokom honlapján. És miután az szélesebb körben ismert, hogy az éves parkolóbérletek január végéig érvényesek, aki félévest váltott, egyértelműnek hitte, hogy annak lejárata is január utolsó napja. Meg is büntették az illetőt.

Nos, én negyedéves bérletet szerettem volna váltani. Immár második alkalommal. Eddig csak azon bosszankodtam, hogy a belvárosi üzlethelyiségem – aminek a bérlője vagyok – megközelítése így se egyszerű, hiszen kevés a parkolóhely, hiába a bérlet, ha hely, az nincs sehol. Ennek ellenére gondoltam, hogy az idei esztendő első negyedévére is veszek parkolóbérletet, bízva abban, hogy nagyobb szerencsém lesz majd a helyek tekintetében. Az ügyfélszolgálatra be is mentem, mert miután nem magánszemélyként vásárolok, online ügyintézésre nincs lehetőség. A bérlet kiváltásához azonban, mint kiderült, ismét be kell mutatnom a bérleti szerződést, amivel igazolni tudom, hogy jogosult vagyok. Negyedévvel ezelőtt azonban egyszer már, ha jól emlékszem, az iratot lefénymásolták. A szerződés határideje nem járt még le, tehát most ugyanazt az iratot kell bemutatnom az ügyfélszolgálaton. Miért nem jó az előzőleg már lefénymásolt dokumentum? Érthetetlen. A logikám azt diktálta, hogy nem kérik el a bérleti szerződést, nem is vittem magammal. Így parkolóbérlet nélkül hagytam el az irodát. Mehetek vissza a papírokkal. Nem túl ügyfélbarát!

