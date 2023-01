Két bankkal is kapcsolatban állok, minkettőnél van hitelem is, így van összehasonlítási alapom. Míg az egyiknél, holott több pénzről van szó, valamint a bankszámlám is náluk vezetem, fél évente kapok tájékoztatást, évente részletes hiteltörlesztési tervet. Természetesen postai úton, mert állítólag - sokat emlegetett papírhiány ellenére - így kötelező.

Ezzel még nem is lenne problémám, de egy másik bank, ahol csak egy kisebb személyi kölcsönt törlesztek, havonta legalább kettő, de inkább három levelet küld, gyakorlatilag olyan információkkal, amik egyáltalán nem is érdekelnek. Már rossz belegondolni, hogy ez a sok levélküldés mennyibe is kerülhet nekem? Mert persze én fizetem a révészt, ki más. Az ügyintéző hölgy kérdésemre azt mondta, ez is törvényi kötelezettség, de akkor a másik bank hogyan tudja megoldani, hogy ne küldjön ennyi levelet? Lehet a törvényhozásnak is el kéne gondolkodni, hogy frissítse ezt a részt, és végre eldönthessem, milyen úton szeretnék értesítést kapni. Talán az email nem lenne drágább és még környezettudatos is.

