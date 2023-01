A zöldterületen átvezető sétány burkolata erősen megrongálódott az utóbbi időben, miután – többen is azt beszélik, hogy – építkezésre tartó munkagépek közlekedtek rajta. A padok, amelyek a kényelmünket szolgálták, az idők folyamán megrongálódtak, és van olyan is, amit leszereltek. Helyette új nincs. A közelmúltban a városüzemeltetés fákat is ültetett a területre – sajnos a gondozásukról azonban megfeledkeztek, így a növények mostanra teljesen tönkrementek. Ez a kiváló adottságú, a környékbeliek által nagyon szeretett zöldterület sokkal többet érdemel!

