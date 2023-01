Mindezt a következők miatt tartom elgondolkodtatónak: sok évvel ezelőtt arra buzdítottak mindenkit, hogy éjszakai áramot használjon, hiszen így akkor fogyasztja az áramot, amikor mindenki alszik. Beszereztük ennek megfelelően a hőtárolós kályhát, és a bojlert is az éjszakai áram használatára kötötték be. Minden biztonságos, kényelmes megoldás volt, évekig jól működött. És működne most is, csak épp az áram árának emelkedésével jelentős hátrány éri az éjszakai áramot használókat.

Mert az olcsóbb „H” tarifa csak a hőszivattyús fűtésre vonatkozik, jóllehet az a szerkezet éjjel-nappal üzemel. Mi, akik éjszaka fogyasztunk csak nagyobb mennyiségű áramot – aminek következtében aztán az éjjel felfűtött kályha egész napra biztosítja a meleget –, háromszor annyit fizetünk az áramért, mint korábban. Igaz, hogy 210 kWh fogyasztásig a rezsicsökkentett árat számolják, de ennél minden spórolás ellenére is több a fogyasztásunk. Jó lenne, ha az illetékesek átgondolnák: az ideális és igazságos az lenne, ha az éjszakai áramot használók is „H” tarifát kellene, hogy fizessenek.

