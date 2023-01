Kapudrog – számomra teljesen új a kifejezés, de nagyon riasztó. Pláne annak ismeretében, hogy ezekhez a termékekhez bárhol hozzájuthatnak a gyerekek, az egészen fiatalok is. Ha zsebpénzt kapnak, bemennek a boltba, és megveszik. A szülő talán nem is tud róla, aztán pár év múlva már függővé is vált a kisiskolás. Ráadásul italautomatákban is beszerezhetők ezek az innivalók, bárhol. Még egészségügyi intézményekben is – ezt a saját szememmel láttam.

Ha a szakemberek ennyire látják a veszélyeket, és gyerekeknek egyáltalán nem javasolják a fogyasztását, akkor miért nem születnek szigorúbb szabályok? Amíg nincs jobb megoldás, addig talán az is elég lenne, ha az energiaitalok árusítását is korlátoznák. Úgy, hogy például ezek a termékek is csak trafikokban lennének kaphatók, ahol csak 18 éven felüliek vásárolhatnak. Hangsúlyozom: amíg nincs jobb megoldás. Mert az is köztudott, hogy a cigarettával kapcsolatban is hiába a nagyobb szigor, hiába a trafik, a középiskolások könnyűszerrel hozzájuthatnak bármilyen dohánytermékhez.

