Más a következő észrevételt fogalmazta meg a témában: - A legfrissebb hírek szerint a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja bizonyos városokban ismételten emelkedik, a szennyvízben mért adatok szerint. A maszk zárt terekben való viselését is egyre többen javasolják már. Jó lenne, hogy az, aki betegnek érzi magát, köhög, tüsszög, vegye a fáradságot, és takarja el az orrát és a száját maszkkal. Pláne a tömött buszon lenne ez szerencsés. A minap ezt szóvá is tettem, amikor egy orrát folyamatosan fújó fiatalember ült le mellém a helyi járaton. A válasza nem volt goromba, csak annyit mondott, hogy nem is gondolt arra, hogy maszkot húzzon. Jó lenne pedig erre felhívni mindenki figyelmét!