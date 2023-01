- Senki számára nem lehet újdonság, hogy a buszmegállókban dohányozni tilos. Pár méterrel odébb kell menni, ha valaki rá szeretne gyújtani. Elenyésző azoknak a száma, akik ezt az előírást betartják. Inkább az a jellemző, hogy én, akit zavar a füst, hátrálok jó néhány métert, hogy ne fújják azt az arcomba - panaszolta olvasónk. -

Régebben volt, hogy szóvá tettem, de belefáradtam az állandó vitákba. A közterület-felügyeletnek lenne a feladata, hogy a szabálynak érvényt szerezzen

- összegezte véleményét olvasónk.

Más is hasonló tapasztalatokról számolt be - A város külsőbb részeiben rendszeres, hogy a buszra várakozók a megállóban dohányoznak. Mindez látható az eldobált csikkek mennyiségén is. Érdekes azonban, hogy a Konzum buszmegállójában ritkábban szegnek szabályt. Gondolom, hogy arrafelé gyakoribbak az ellenőrzések. Lehet, hogy a város egyéb részeiben is érdemes lenne járőrözni - javasolta egy másik olvasónk.