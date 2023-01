Mert felmerül a gondolat, hogy talán az eb gazdája nem volt kellőképen körültekintő, lehet, hogy magára hagyta az állatot, és erre vezethető vissza a szökés. Ugyanakkor a tűzijáték nélkül szilveszterezni nem tudókat is terheli a felelősség – ismerőseim körében van, akinek a kutyája évekkel ezelőtt félelmében iszkolt el otthonról az év utolsó napján, pedig a gazdái mindent megtettek azért, hogy az állat ne szökjön el. Mégse sikerült a riadt kutyát otthon tartani. Remélem, hogy minden most elveszett kedvenc hamar hazakerül, és azt is, hogy évről évre egyre többen lesznek, akik belátják, hogy lehet tűzijáték nélkül is vígan búcsúztatni az óévet.

