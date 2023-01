Ugyanígy lehetne ennek a városrésznek is egy korszerű művelődési központja, mozija, illetve egy szabadtéri rendezvények megtartására alkalmas színpad se lenne felesleges. Mindez azonban csak vágyálom. Hiszen mit várhatunk mi, Meszesen élők, ha még a buszmegállóink állapota is olyan, amilyen. Mindegy, melyik megállót nézzük: a város felé tartó, vagy a városból érkező járatok egyaránt a padkától - ahol az utasok várakoznak - jelentős távolságra tudnak csak megállni. Ennek az az oka, hogy a beállóknál az aszfalt megsüllyedt, nyomvályús. Amiben a buszok elakadnának, ha a padkát jobban megközelítenék. Így tehát az utasok kénytelenek bukdácsolni a fel-, illetve leszálláskor. A minap is egy idős nénit alig tudtam felsegíteni, olyan nagy volt a busz fellépője és a nyomvályús aszfalt között a szintkülönbség. És ez a probléma nem tegnap keletkezett! Hosszú ideje várjuk, hogy a megállókat rendbe tegyék, de semmi nem történik. Gondolom, ha nem Meszesről, hanem a belvárosról lenne szó, már rég megvalósult volna az aszfaltozás.

Név és cím a szerkesztőségben