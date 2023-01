Az akciós reklámújságok hiányára többen is panaszkodtak a DN SMS- és Postabontás rovataiban az utóbbi napokban. Nekem rendszeres programot nyújtott a kiadványok alapos átböngészése – nyugdíjas vagyok, sok a szabad­időm, így ráérek arra, hogy elbuszozzak abba az üzletbe, ahol éppen a legolcsóbb az, amire épp szükségem van. Nem okoz ez semmilyen nehézséget számomra. Sajnos a reklámkiadványokat már én se kapom – egyes élelmiszerláncok meg is szüntették a nyomtatott verziót, de vannak olyan hálózatok, ahol helyben, a boltban azért elérhetők ezek az újságok. Ezeket be szoktam gyűjteni, mert továbbra is ragaszkodok a szokásaimhoz.