Más is tapasztalt hasonlót Mecsek oldalban: – A házunk szemétgyűjtő konténere mellett megállt egy autó a minap, és a sofőr a csomagtartóból kezdte hordani a szemeteszsákokat a kukánkba. A második után kimentem hozzá, és megkértem, hogy fejezze be, amit csinál. Azt is mondtam, hogy amit beletett a kukánkba, szedje ki, és vigye magával, de erre ő nem volt hajlandó: beült az autójába és tovább hajtott. Gondolom, hogy a következő szemétgyűjtő konténerig. Érdekelne, hogy hasonló szabálytalanság miatt büntettek -e már meg bárkit is a városban? - fogalmazta meg aggályait egy másik olvasónk.